Plan movilidad Murcia | Primeras críticas al nuevo plan de movilidad de Murcia: señalan el abandono del tranvía y las pedanías

El nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Murcia, presentado la semana pasada ante el Consejo Social de la Ciudad, recibe las primeras críticas de la ciudadanía. PMUS pide más transparencia y MurciaLab convoca una concentración para exigir la ampliación del tranvía. El Ayuntamiento resalta que el 90 por ciento de las propuestas se realizan en barrios y pedanías y que se triplica la inversión para el transporte público.
| etiquetas: nuevo plan movilidad , murcia , criticas , abandono del tranvia , pedanias
Nos quiere bien hacinados para que la gran empresa nos pueda exprimir y no haya lugar para que el pequeño comercio de cercanía prospere.
También es de interés del especulador inmobiliario ese hacinamiento en grades urbes.