El plan de Maduro para hacer frente a la Casa Blanca: ofensiva internacional, resistencia y desgaste de Trump, con apoyo de Rusia y China, sus aliados

Como parte de la misma ofensiva contra la "piratería internacional" de EEUU se llevó a cabo ayer un consejo extraordinario, a petición de Maduro, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, precedido del paso adelante de los tres grandes aliados globales del chavismo: Rusia, Irán y China. Serguéi Riabkov, viceministro ruso de Exteriores, insistió ayer que su gobierno ha mostrado a Washington su preocupación ante la escalada del conflicto, tras negar que estén evacuando a su personal diplomático de Caracas.

#2 laruladelnorte
Varios de los participantes en esta reunión extraordinaria atacaron duramente a Caracas, como Argentina, que volvió a mostrar su apoyo a la máxima presión para sacar el ilegítimo Maduro del poder. Varios países europeos, como Francia, Reino Unido, Eslovenia y Dinamarca, criticaron las violaciones chavistas de los derechos humanos y reclamaron una vía de diálogo para salir del conflicto.

Hipocresía nivel dios,si quieren hablar de violación de derechos humanos que pregunten a EEUU que de eso saben un rato,empezando por Guantánamo y siguiendo con los asesinatos de esos,que sin prueba alguna,denominan narcos.
#2 "como Argentina, que volvió a mostrar su apoyo a la máxima presión para sacar el ilegítimo Maduro del poder"
A ver si viene el enamorao de Milei que tenemos por aqui en Meneame, a explicarnos, en qué página del manual del buen libertario, ese que lee mientras caga, se habla de la libertad para ser un pirata y secuestrar buques, cagandose en ese libre comercio que tanto defienden...
Para hacer frente a la piratería y al terrorismo yanki.
