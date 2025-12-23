El plan de Maduro para hacer frente a la Casa Blanca: ofensiva internacional, resistencia y desgaste de Trump, con apoyo de Rusia y China, sus aliados

Como parte de la misma ofensiva contra la "piratería internacional" de EEUU se llevó a cabo ayer un consejo extraordinario, a petición de Maduro, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, precedido del paso adelante de los tres grandes aliados globales del chavismo: Rusia, Irán y China. Serguéi Riabkov, viceministro ruso de Exteriores, insistió ayer que su gobierno ha mostrado a Washington su preocupación ante la escalada del conflicto, tras negar que estén evacuando a su personal diplomático de Caracas.