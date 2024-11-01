edición general
El Plan Madagascar, cuando la gran isla africana pudo convertirse en el Estado de Israel

La política antisemita nazi, antes de llegar al horror del Holocausto, planeó varias soluciones para marginar, confinar y excluir de su idea de sociedad, del gran Reich, a todos los judíos de Europa. En 1940, Heinrich Himmler, que luego daría la orden de la «Solución Final», propuso un exilio forzoso, una deportación a una isla grande, tipo Madagascar. Se inspiraba en una idea del orientalista antisemita y filósofo decimonónico germano, Paul Antón de Legarde.

#5 Kuruñes3.0 *
De buena se han librado los malgaches con estos nazis, si hacen eso con los palestinos que son primos imagínate con estos de tono más tostado. No hubieran dejado ni lemures.
1 K 17
#4 Albarkas
Para eso primero tenían que robar el país y masacrar a los malgaches.
Lo hubieran hecho tanto los nazis como los judíos.
0 K 12
#1 txepel *
para marginar, confinar y excluir de su idea de sociedad, del gran Reich, a todos los judíos de Europa.
0 K 11
#2 txepel
Curioso como nazis y sionistas coinciden con lo fundamental, porque esto y el estado de Israel es técnicamente lo mismo, la idea de que los judíos son un elemento extraño dentro de Europa y deben montar su propio país fuera de ella.
0 K 11

