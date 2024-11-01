El Plan Madagascar, cuando la gran isla africana pudo convertirse en el Estado de Israel

La política antisemita nazi, antes de llegar al horror del Holocausto, planeó varias soluciones para marginar, confinar y excluir de su idea de sociedad, del gran Reich, a todos los judíos de Europa. En 1940, Heinrich Himmler, que luego daría la orden de la «Solución Final», propuso un exilio forzoso, una deportación a una isla grande, tipo Madagascar. Se inspiraba en una idea del orientalista antisemita y filósofo decimonónico germano, Paul Antón de Legarde.