¿El plan de Jack Brewer para arreglar las escuelas públicas? Que los profesores peguen a los niños y se conviertan al cristianismo (Eng)

Su diatriba en Fox promovió los azotes y el cristianismo forzado como "soluciones" a la delincuencia, ignorando décadas de pruebas de lo contrario. En una perturbadora diatriba en Fox la semana pasada, Jack Brewer, un ministro ordenado y ex jugador de la NFL que una vez copresidió un grupo de "Voces Negras Para Trump" en 2020, argumentó que los niños necesitaban ser abusados físicamente y convertidos en sus escuelas para compensar la falta de Jesús.