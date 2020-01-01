edición general
4 meneos
7 clics
¿El plan de Jack Brewer para arreglar las escuelas públicas? Que los profesores peguen a los niños y se conviertan al cristianismo (Eng)

¿El plan de Jack Brewer para arreglar las escuelas públicas? Que los profesores peguen a los niños y se conviertan al cristianismo (Eng)

Su diatriba en Fox promovió los azotes y el cristianismo forzado como "soluciones" a la delincuencia, ignorando décadas de pruebas de lo contrario. En una perturbadora diatriba en Fox la semana pasada, Jack Brewer, un ministro ordenado y ex jugador de la NFL que una vez copresidió un grupo de "Voces Negras Para Trump" en 2020, argumentó que los niños necesitaban ser abusados físicamente y convertidos en sus escuelas para compensar la falta de Jesús.

| etiquetas: jack brewer , foxnews , niños , pegar , azotes , palizas , cristianos , conversión
3 1 0 K 53 actualidad
5 comentarios
3 1 0 K 53 actualidad
themarquesito #3 themarquesito
Ideas infames de los fundamentalistas habituales
1 K 40
fofito #1 fofito
Un plan sin fisuras
1 K 30
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 no es la primera vez que pide el maltrato físico a los niños
www.meneame.net/story/panelista-cpac-cita-biblia-llamar-traer-paleta-c
2 K 60
woody_alien #4 woody_alien
Deus vult!
0 K 12
#5 casicasi
Yo propongo pegar sólo a los adultos negros, para que así vuelva Jesús.
0 K 11

menéame