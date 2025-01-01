·
El plan de Israel para tomar la Ciudad de Gaza, en vivo: noticias, reacciones y más
El gabinete de seguridad de Israel aprobó un plan del primer ministro Benjamin Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza.
|
etiquetas
:
gaza
,
conflicto
,
medio oriente
,
israel
#1
zorreame
El plan es simple: matar a todo el mundo, arrasar con todas las edificaciones y quedarse con todo el terreno.
0
K
10
#2
kaos_subversivo
*
#1
hoy por hoy, el sionismo es la mayor enfermedad que tiene la humanidad
0
K
12
