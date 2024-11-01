El plan de conservación de la tortuga mora es necesario

En contra del apocalipsis que vaticinan los mensajes del oportunismo partidista de la ultraderecha, y del eterno postureo victimista de parte del sector primario, lo cierto es que no es más que ruido interesado, para ganar votos y para defender intereses particulares de unos pocos. Critican las mociones municipales redactadas a base de bulos, desconocimiento e intereses que abundan en un modelo económico que en realidad perjudica el modelo social deseado por la mayoría.