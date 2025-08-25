·
5
meneos
25
clics
Plan de ayuda, prevención y recuperación para el medio rural y forestal del PP [PDF]
"Errata" en el capítulo de Recuperar, añado captura de la misma en el primer comentario
pp
,
populismo
,
política
5
0
0
K
59
politica
3 comentarios
5
0
0
K
59
politica
#1
shake-it
Aquí está. Me recuerda a lo de "fin de la cita" de Rajoy
4
K
47
#3
beltzak
#1
La honestidad y la transparencia está por encima de intereses partidistas.
2
K
34
#2
arturios
Es para sus acólitos, así que eso se la suda.
2
K
21
