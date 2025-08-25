edición general
5 meneos
25 clics

Plan de ayuda, prevención y recuperación para el medio rural y forestal del PP [PDF]

"Errata" en el capítulo de Recuperar, añado captura de la misma en el primer comentario

| etiquetas: pp , populismo , política
5 0 0 K 59 politica
3 comentarios
5 0 0 K 59 politica
shake-it #1 shake-it
Aquí está. Me recuerda a lo de "fin de la cita" de Rajoy  media
4 K 47
beltzak #3 beltzak
#1 La honestidad y la transparencia está por encima de intereses partidistas. xD
2 K 34
arturios #2 arturios
Es para sus acólitos, así que eso se la suda.
2 K 21

menéame