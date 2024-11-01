edición general
4 meneos
18 clics
Un plan de 3.500 millones revive el tren de alta velocidad en California en medio de tensiones políticas

Un plan de 3.500 millones revive el tren de alta velocidad en California en medio de tensiones políticas

Después de más de una década marcada por retrasos, críticas y debates políticos, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de Estados Unidos vuelve a ocupar el centro de la escena. Lo que parecía un plan incierto ahora entra en una fase decisiva que podría redefinir la forma en que millones de personas se desplazan. Sin embargo, detrás del entusiasmo, aún persisten dudas, desafíos y una historia compleja que vale la pena entender.

| etiquetas: tren , california , politica , transporte
3 1 0 K 39 actualidad
4 comentarios
3 1 0 K 39 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Musk volverá a entorpecerlo? Ya lo hizo la anterior vez
www.meneame.net/story/elon-musk-manipulo-datos-tren-justificar-hyperlo
1 K 33
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Ahora va a proponer un monorail.
0 K 13
Supercinexin #1 Supercinexin
California debería independizarse del resto de USA y tener leyes propias.
1 K 32
Don_Pixote #3 Don_Pixote
Espera que viene Musk y les pone un tunel con teslas :-D
0 K 8

menéame