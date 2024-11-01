Un plan de 3.500 millones revive el tren de alta velocidad en California en medio de tensiones políticas

Después de más de una década marcada por retrasos, críticas y debates políticos, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de Estados Unidos vuelve a ocupar el centro de la escena. Lo que parecía un plan incierto ahora entra en una fase decisiva que podría redefinir la forma en que millones de personas se desplazan. Sin embargo, detrás del entusiasmo, aún persisten dudas, desafíos y una historia compleja que vale la pena entender.
| etiquetas: tren , california , politica , transporte
www.meneame.net/story/elon-musk-manipulo-datos-tren-justificar-hyperlo
Ahora va a proponer un monorail.