El pistacho español crece más de un 3000% en una década

El pistacho se ha convertido en uno de los cultivos de mayor expansión en España, con un crecimiento superior al 3000% en apenas una década. De acuerdo con el informe, la superficie dedicada a este cultivo supera las 83.700 hectáreas, tras sumar 5.200 nuevas en 2024. En el plano laboral, el cultivo genera más de 200.000 empleos y se prevé la creación de otros 100.000 en cinco años, lo que refuerza su papel en la fijación de población y el desarrollo de áreas rurales.

DrEvil #1 DrEvil
Tiene que ser enorme...
Macadam #4 Macadam
#1 Ya te digo  media
#11 Vamohacalmano
#1 Pues al precio que está, luego que si el tamaño no importa.
Galero #15 Galero
#1 Depende del tamaño de partida :roll:
Fartis #2 Fartis
Que ricos unos pistachos tostados con sal, ya se me antojo.
sotillo #10 sotillo
#2 pues yo me compré un coche color pistacho y ahora no puedo abrirlo
#16 Albarkas
#10 Prueba con un martillo
palestina #13 palestina
#2 Cuida que no sean usanos, en la mayoría de los sitios son los que hay.
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
Alfóncigos para todos
ElBeaver #3 ElBeaver
Compitiendo con Iran
carakola #6 carakola
#3 Siglos hace que no veo pistachos iranís. Todo de Estados Unidos como casi todos los frutos secos. Me tira mucho para atrás comprarlos. Debe de ser alguna sanción de estas interesadas que impone USA.
Skiner #8 Skiner
#6 Prueba los turcos que son muy buenos si tienes ocasión.
Los españoles por supuesto muy ricos también aunque escasos.
carakola #9 carakola
#8 Buscaré mejor pero todo, todo es origen USA. Alguna cosa española veo, ecológica, pero muy poca.
Skiner #7 Skiner
#3 me parece que nos falta un rato para ver la sombra del mayor productor del mundo de pistachos
palestina #14 palestina
#3 Echa un vistazo a los que hay en los supermercados por aquí, yo hace mucho que no encuentro ninguno iraní solo de USA
alfema #18 alfema
#14 yo he de fijarme de dónde son los del Eroski marca blanca, en la página web no lo pone.

Por cierto, hace tiempo me habían comentado que los pistachos tardan unos 7 años en ser productivos, así que es más una inversión a largo plazo, además es que es una planta desértica, que no necesita mucha agua.
Chewbacca #17 Chewbacca
Están carísimos
