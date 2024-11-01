El pistacho español crece más de un 3000% en una década

El pistacho se ha convertido en uno de los cultivos de mayor expansión en España, con un crecimiento superior al 3000% en apenas una década. De acuerdo con el informe, la superficie dedicada a este cultivo supera las 83.700 hectáreas, tras sumar 5.200 nuevas en 2024. En el plano laboral, el cultivo genera más de 200.000 empleos y se prevé la creación de otros 100.000 en cinco años, lo que refuerza su papel en la fijación de población y el desarrollo de áreas rurales.