Pirriquio: La danza de guerra de la antigua Grecia [Eng]  

Pirriquio era la danza guerrera de la antigua Grecia, originada por las míticas deidades Couretes, quienes danzaron para salvar al recién nacido Zeus de las manos de Cronos. Entrechocaban sus escudos y emitían fuertes ruidos mientras danzaban para ocultar el llanto del bebé, asegurando que Cronos no descubriera la supervivencia de Zeus y evitando que fuera tragado. Uno de los mitos sobre Zeus recién nacido cuenta que Rea lo escondió en una cueva de Creta, donde las deidades míticas, las Couretes , danzaron el Pirriquio alrededor del pequeño Zeu