Pippi Calzaslargas fue creada para que los niños “no se convirtiesen en psicópatas como Hitler o en dictadores y similares”

Pippi Calzaslargas fue creada para que los niños “no se convirtiesen en psicópatas como Hitler o en dictadores y similares”

Han pasado ochenta años desde el nacimiento de Pippi Calzaslargas, y desde entonces las historias de la niña de las trenzas rojas, huérfana y capaz de valerse por sí misma y de saltarse las reglas de los adultos, no han dejado de ser amadas, leídas, adaptadas al cine y al teatro.

Comentarios destacados:    
Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues
#6 Una niña alegre, traviesa e independiente, atenta contra todos sus valores.
Raziel_2 #13 Raziel_2
#8 Y mas fuerte que los hombres de su entorno.
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Un fail terrible, entonces.
#3 sliana
#1 como que fail? Me ves de dictador? No? Pues eso.
Pero espera, que ya no lo ponen en la tele.
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
#2 No es ninguna casualidad.

#3 Nada que unas vacaciones en un centro de persuasión ciudadana no pueda solucionar.
#12 muerola
#10 y tb está en filmin
tarkovsky #6 tarkovsky
Me juego un codo a que en su día Aznar y Santivago vieron Pippi en la tele. Así que #1 tiene toda la razón. No funcionó.
Eibi6 #9 Eibi6
#1 durante unos 70 años más o menos funcionó, con lo cual lo de fail tampoco fue
Jointhouse_Blues #11 Jointhouse_Blues
#9 Pues ya están de vuelta otra vez. Algo que puede ser causa de varios factores: que aquellos que fueron educados con Pipi no supieron transmitir sus valores a su prole, que algún grupo de filántropos esté financiando y legitimando a partidos de ideología nazi a nivel internacional, o ambas cosas.
#2 Pivorexico
Pues en la actualidad la psicopatía y el narcisismo están de moda ..
#4 Tronchador.
#2 Pues eso, es una serie antigua que ya no se emite.
#5 Mosquitón
Mi padre echa de menos hasta El Chavo del Ocho. Omito lo que opina del contenido actual para niños...
