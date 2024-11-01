Pintura soviética «Los días de la guerra» (1952-1954) de Geliy Korzhev-Chuvelyov  

Oficialmente, a Gely Korzhev se le reconoció como pionero del “Estilo Severo” en 1960, después de su trabajo Los amantes. Pero muchos historiadores del arte ven Los días de guerra como el verdadero punto de quiebre en su salida de la estética idealizada del Realismo Socialista. El protagonista es un soldado de pie frente a un lienzo en blanco. Recién acaba de volver de las líneas del frente y se queda pensando: ¿qué debería representar? ¿Qué vale la pena decir? ¿Qué es lo que de verdad importa ahora?