Pintadas en la oficina de la maternidad de Sevilla: "fuera chiringuitos fascistas"

Desde Vox han denunciado que "la extrema izquierda representada en el Ayuntamiento de Sevilla ha señalado" tanto a la institución como a su directora, una empleada municipal, afirmando que "ellos acosan y apuntan con el dedo y sus esbirros actúan". "Un paso más en la vorágine de odio contra los que no piensan como ellos. Más vamos a trabajar y más ayudas ofrecemos a las mujeres, que para ellos es solo mercancía a la que manipular. Van listos si estos cobardes creen que nos van a amedrentar".