Pintadas en la oficina de la maternidad de Sevilla: "fuera chiringuitos fascistas"

Pintadas en la oficina de la maternidad de Sevilla: "fuera chiringuitos fascistas"

Desde Vox han denunciado que "la extrema izquierda representada en el Ayuntamiento de Sevilla ha señalado" tanto a la institución como a su directora, una empleada municipal, afirmando que "ellos acosan y apuntan con el dedo y sus esbirros actúan". "Un paso más en la vorágine de odio contra los que no piensan como ellos. Más vamos a trabajar y más ayudas ofrecemos a las mujeres, que para ellos es solo mercancía a la que manipular. Van listos si estos cobardes creen que nos van a amedrentar".

| etiquetas: sevilla , oficina , maternidad , vox , pintadas , fascistas
3 comentarios
JanSmite
Se nota que la pintada la ha hecho la izquierda radical: no tiene faltas de ortografía. :troll:

Esku
Me parece bien su protesta, pero en lugar de pintar y degradar un centro que los ciudadanos van a usar, y más ellas, que vayan a pintar la casa de los hijos de puta que están orquestando esto, y además volver a pintar la fachada cuesta dinero público.

calde
#1 Sí, y que utilicen pintura lavable, ecofriendly y con buena letra, sin faltas de ortografía... pero aquí hablamos de muertes por negligencia, de que han manipulado las mamografías, ... a ver si lo vamos a transformar todo en


