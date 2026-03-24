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El pino Wollemi, una planta excepcional y misteriosa sacada de otro planeta

El pino Wollemi, una planta excepcional y misteriosa sacada de otro planeta

Hasta 1994, de esta especie solo se tenía constancia por registros fósiles. Es decir, su anatomía era similar a la de ciertos fósiles que se habían encontrado

| etiquetas: wollemi , fósil , conífera , australia
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