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El pino de Segovia, un colchón para la industria española ante la escasez de derivados de petróleo

El producto, usado en plásticos, se perfila como una de las alternativas naturales que ganan terreno en España ante la crisis de suministro de los petroquímicos.

| etiquetas: pino , petróleo , petroquímicos , plásticos
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