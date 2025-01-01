edición general
12 meneos
178 clics

Un piloto de Nascar pierde una rueda y la recolocan... ¡los mécanicos de otro equipo!  

Insólito lo que ha ocurrido este fin de semana en la cita de la NASCAR en Richmond. Bubba Wallace perdió su rueda delantera izquierda tras una parada en boxes, la cual fue recolocada por los mecánicos de otro equipo y esto le permitió volver a pista perdiendo el menor tiempo posible. Cosas que sólo pasan allí.

| etiquetas: nascar , automovilismo , eeuu , usa
10 2 0 K 50 ocio
4 comentarios
10 2 0 K 50 ocio
yopasabaporaqui #2 yopasabaporaqui *
Cabe aclarar que sabían perfectamente lo que hacían, no fue por una confusión, lo hicieron por ayudar al rival. Que grandes.
0 K 10
#1 Ovidio
The show must go on
0 K 9
#4 Sacianez
Son dos coches Toyota. Hay que mantener la imagen de los constructores.
Les interesa tener su boxes libre lo antes posible para atender a su coche.
Con tanto tiempo perdido ya no tenía ninguna opción de ganar a ese otro coche.
Aún así, un muy buen gesto y gran deportividad.
0 K 7
#3 banksy
La mejor publicidad que podían haber tenido
0 K 6

menéame