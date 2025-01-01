Un piloto de Nascar pierde una rueda y la recolocan... ¡los mécanicos de otro equipo!  

Insólito lo que ha ocurrido este fin de semana en la cita de la NASCAR en Richmond. Bubba Wallace perdió su rueda delantera izquierda tras una parada en boxes, la cual fue recolocada por los mecánicos de otro equipo y esto le permitió volver a pista perdiendo el menor tiempo posible. Cosas que sólo pasan allí.
Les interesa tener su boxes libre lo antes posible para atender a su coche.
Con tanto tiempo perdido ya no tenía ninguna opción de ganar a ese otro coche.
Aún así, un muy buen gesto y gran deportividad.