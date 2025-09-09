·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10388
clics
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
6258
clics
La portada de no creértela de 'La Razón' este domingo sobre Ayuso: "La prensa en Corea del Norte es más sutil"
5091
clics
Antonio Maestre: "Me han echado del Congreso"
6370
clics
Nunca más ¿para todos?
4627
clics
Así es el dibujo de una mujer desnuda que Trump dedicó a Epstein por su 50 cumpleaños
más votadas
386
El Gobierno da luz verde a la nueva ley antitabaco, que prohibirá fumar en terrazas
350
La Fiscalía renuncia a acusar a David Bravo en la causa por malos tratos frente a su expareja, procesada por sustracción ilegal de menores
422
Ultraderechistas instan a comprar pistolas y actuar como "lobos solitarios" contra migrantes en un foro con 400 miembros
382
Israel responde a Sánchez acusando al Gobierno español de "antisemita" y "corrupto" y prohibiendo la entrada al país a dos ministras
447
Los bomberos de la BRIF, en La Revuelta
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
124
clics
El 'piloto fantasma de Ferrari', detenido tras años de búsqueda: conducía un GP2 por las carreteras
El hombre, de 51 años, pilotaba un coche de competición (GP2) por las autopistas del país y se enfrenta a una multa de varios miles de coronas y a la retirada del carné.
|
etiquetas
:
ferrari
,
gp2
,
f1
,
fórmula 1
9
0
0
K
111
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
0
0
K
111
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pointman
Pobre, estaría buscando donde pasarle la ITV al coche.
1
K
22
#4
DORO.C
El fin de una leyenda.
1
K
18
#2
meneandro
Si hubiera sido españa lo hubieran pillado en cualquier atasco...
0
K
10
#3
Furiano.46
Desde que llegó Hamilton, Ferrari no levanta cabeza
0
K
10
#6
DORO.C
Por 90k podéis continuar con la leyenda.
mercadoracing.com/mp-racing-vende-sus-monopazas-de-f3-y-gp2-ad-409990
0
K
9
#5
AlexGuevara
El puto amo
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
mercadoracing.com/mp-racing-vende-sus-monopazas-de-f3-y-gp2-ad-409990