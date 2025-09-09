edición general
El 'piloto fantasma de Ferrari', detenido tras años de búsqueda: conducía un GP2 por las carreteras

El hombre, de 51 años, pilotaba un coche de competición (GP2) por las autopistas del país y se enfrenta a una multa de varios miles de coronas y a la retirada del carné.

Pointman #1 Pointman
Pobre, estaría buscando donde pasarle la ITV al coche.
DORO.C #4 DORO.C
El fin de una leyenda.
meneandro #2 meneandro
Si hubiera sido españa lo hubieran pillado en cualquier atasco...
Furiano.46 #3 Furiano.46
Desde que llegó Hamilton, Ferrari no levanta cabeza :troll:
#5 AlexGuevara
El puto amo
