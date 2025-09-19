Pillan a un pasajero chino con 30 frascos de bilis de oso en el aeropuerto de Vigo

Un pasajero chino fue descubierto el lunes cuando salía del aeropuerto de Vigo cargado con una maleta que contenía 30 frascos de bilis de oso liofilizada. Se trata de plantígrados en peligro de extinción que son sometidos a crueles prácticas para la extracción de la bilis con sondas en la vesícula en granjas. Esta sustancia se emplea en la medicina tradicional china. El Servicio de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del Aeropuerto de Vigo-Peinador ha intervenido 3 gramos de bilis de oso liofilizada distribuida en 30 botes.