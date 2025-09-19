edición general
Pillan a un pasajero chino con 30 frascos de bilis de oso en el aeropuerto de Vigo

Un pasajero chino fue descubierto el lunes cuando salía del aeropuerto de Vigo cargado con una maleta que contenía 30 frascos de bilis de oso liofilizada. Se trata de plantígrados en peligro de extinción que son sometidos a crueles prácticas para la extracción de la bilis con sondas en la vesícula en granjas. Esta sustancia se emplea en la medicina tradicional china. El Servicio de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del Aeropuerto de Vigo-Peinador ha intervenido 3 gramos de bilis de oso liofilizada distribuida en 30 botes.

etiquetas: bilis , oso , aeropuerto , chino , vigo
6 comentarios
Ludovicio #4 Ludovicio
Que dañina es la gente que aún se fía de la magia.
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
Me cago en la magufería tradicional china. Y en la UNESCO que le ha dado estatus de patrimonio inmaterial de la humanidad por la acupuntura y la moxibustión. Y en la demás magufería, también.
pip #1 pip
Joder qué cosas más raras hay en el mundo.
#3 MADMax2
Vaya, le ha salido el negocio bilioso, digo birrioso. ...
#6 poseso
Mejor ir a por ella a Génova 13 tras cualquier equivocación en una votación en el congreso.
Yepyop #2 Yepyop
Desde que china anunció que prohibía la compra de chips Nvidia a las empresas chinas, no he parado de ver propaganda jajajaja hasta El País hablando de genocidio Chino... Un poco de noticia en tú propaganda.
