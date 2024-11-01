edición general
5 meneos
63 clics
Pillan a los entrenadores de Marineland masturbando a una orca y el centro se defiende: "Es adolescente"

Pillan a los entrenadores de Marineland masturbando a una orca y el centro se defiende: "Es adolescente"

Tras el cierre del parque acuático de Marineland, cerca de Cannes (Francia), los animales que habitaban en las diferentes piscinas poco a poco se han reubicado, aunque todavía quedan algunos esperando un nuevo hogar. Prueba de ello son una docena de delfines, así como dos orcas, Wikie, de 24 años, y su hijo Keijo, de 12. Así, a pesar de haber pasado ya casi nueve meses desde la clausura del centro, todavía siguen viviendo en sus antiguas piscinas, en unas condiciones que han hecho saltar las alarmas en varias ocasiones.

| etiquetas: marineland , masturbar , orca , adolescente , pajas
4 1 0 K 62 actualidad
4 comentarios
4 1 0 K 62 actualidad
Khadgar #1 Khadgar
Si no hay cariño no es zoofilia. :troll: :shit: :troll:
2 K 38
Jakeukalane #3 Jakeukalane
#0 cambiada la url a versión no amp. ¿qué es eso?
1 K 30
#2 dasu
Me ha gustado la excusa. Que sean todas así.
0 K 7
#4 Tiranoc
<<La ley de bienestar animal de Francia prohíbe esta medida desde 2021, pero la organización sospecha que el parque acuático estaría vendiendo el esperma a otros países para conseguir su reproducción.>>

Creo que el titular es sensacionalista dando a entender cosas que no se relacionan con el problema.
0 K 7

menéame