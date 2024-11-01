Pillan a los entrenadores de Marineland masturbando a una orca y el centro se defiende: "Es adolescente"

Tras el cierre del parque acuático de Marineland, cerca de Cannes (Francia), los animales que habitaban en las diferentes piscinas poco a poco se han reubicado, aunque todavía quedan algunos esperando un nuevo hogar. Prueba de ello son una docena de delfines, así como dos orcas, Wikie, de 24 años, y su hijo Keijo, de 12. Así, a pesar de haber pasado ya casi nueve meses desde la clausura del centro, todavía siguen viviendo en sus antiguas piscinas, en unas condiciones que han hecho saltar las alarmas en varias ocasiones.