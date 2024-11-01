edición general
4 meneos
170 clics
Pillan a animales peligrosos siendo simpáticos con los humanos

Pillan a animales peligrosos siendo simpáticos con los humanos  

Cuando se trata de animales peligrosos resulta que, en ocasiones, se muestran simpáticos especialmente cuando se encuentran con sus cuidadores o protectores. En este video numerosos ejemplos.

| etiquetas: animales , simpáticos , peligrosos
3 1 1 K 29 ocio
1 comentarios
3 1 1 K 29 ocio
#1 Tunguska08Chelyabinsk13
animales nacidos en cautividad.
0 K 17

menéame