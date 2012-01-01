edición general
Pillado usando la tarjeta para personas con movilidad reducida caducada y cuya titular era su cuñada fallecida hace siete años

Según informa la Policía Local, durante la mañana se retiró con el servicio de grúa en una plaza reservada para este tipo de vehículos adaptados situada en Canabés de Abaixo al percatarse de que el documento identificativo se encontraba caducado desde 2012. Pero no fue hasta por la tarde cuando el propietario del coche se presentó en la Jefatura para recoger su vehículo y los agentes comprobaron que no correspondía con con la persona titular de la tarjeta. Y que su propietaria era su cuñada fallecida en 2018.

ur_quan_master #5 ur_quan_master
Latigazos en la plaza del pueblo.
1
#8 R2dC
#5 O que le partan las piernas. Con eso la tramitación igual es más fácil por ser solo un cambio de nombre + renovación :troll:
0
#11 Leovigildo
#5 ¿Y por qué no hormigas rojas en los huevos?
0
Asnaeb #1 Asnaeb
Le va a caer un buen paquete, podrían alegar falsificación de documento público.
1
nereira #2 nereira
#1 El hombre será investigado por el delito de uso fraudulento de documento público y, además, se enfrenta a una multa.
1
ChatGPT #3 ChatGPT
#1 exactamente qué ha falsificado?
0
#4 EISev
#3 nada, es uso fraudulento, no falsificación
0
ChatGPT #6 ChatGPT
#4 yeso entiendo yo, pero parece que el amigo entiende otra cosa
0
Battlestar #9 Battlestar
#1 Un buen paquete,

La verdad, a muchos se os olvida que vivimos en España. De 3 a 6 años. De los que luego cumplirá 2 a lo sumo y a correr.
0
#10 Leovigildo
#1 Se te ve puesto en Derecho. ¿Eres abogado?
0
#7 Pivorexico *
Igual es muy burdo , sabemos si se identificó con una pulsera muy y mucho española?
0

