Pillado usando la tarjeta para personas con movilidad reducida caducada y cuya titular era su cuñada fallecida hace siete años

Según informa la Policía Local, durante la mañana se retiró con el servicio de grúa en una plaza reservada para este tipo de vehículos adaptados situada en Canabés de Abaixo al percatarse de que el documento identificativo se encontraba caducado desde 2012. Pero no fue hasta por la tarde cuando el propietario del coche se presentó en la Jefatura para recoger su vehículo y los agentes comprobaron que no correspondía con con la persona titular de la tarjeta. Y que su propietaria era su cuñada fallecida en 2018.