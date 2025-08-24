Pilindrajos: Los olvidados del Rock Radikal Vasco

En los 80, compartieron cartel y tablas con grupos como Hertzainak, Cicatriz, La Polla Records… Más de ochenta «bolos» al año. Se llamaban Riki-Rake, aunque todo el mundo acabó conociéndolos por el nombre de una de sus funciones: Pilindrajos bai! o, simplemente, Los Pilindrajos. Eran un grupo de teatro de marionetas punkis de Erribera y encarnaron, a través de sus títeres, el espíritu inquieto, salvaje y rompedor de una generación y de una época. Manuel Aliaga, tras su paso por Riki-Rake, fundó en 1991 el Colectivo Humo.