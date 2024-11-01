Píldora roja y píldora azul | Significado, simbolismo, cultura incel y Matrix

La píldora roja funciona de forma similar en la llamada "manosfera". En general, la "manosfera" se refiere a una vasta red de sitios web y blogs frecuentados por grupos misóginos en línea, incluidos activistas por los derechos de los hombres (MRA), artistas del ligue (PUA), hombres que siguen su propio camino (MGTOW) e incels. Muchos de estos grupos consideran que tomar la píldora roja es un principio clave de sus viajes y un punto de partida necesario para estas diversas ideologías de derechas