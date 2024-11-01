Píldora roja y píldora azul | Significado, simbolismo, cultura incel y Matrix

La píldora roja funciona de forma similar en la llamada "manosfera". En general, la "manosfera" se refiere a una vasta red de sitios web y blogs frecuentados por grupos misóginos en línea, incluidos activistas por los derechos de los hombres (MRA), artistas del ligue (PUA), hombres que siguen su propio camino (MGTOW) e incels. Muchos de estos grupos consideran que tomar la píldora roja es un principio clave de sus viajes y un punto de partida necesario para estas diversas ideologías de derechas
Incel: Lo mismo que antes. Se puede ser un virgen resentido sin problemas, siempre y cuando no se traduzca en acciones o discursos públicos contra las mujeres que puedan incitar a la violencia. Si tú quieres vivir toda la vida amargado culpando al otro sexo es tu problema.… » ver todo el comentario
Sobre el royo este de los incels y machitos con ínfulas decir que si las mujeres repudian a ciertos tipos de hombres es porque no son idiotas.
La verdad tiene algo especial que nada más tiene.
No entiendo a los de la azul, que se quedan en Matrix por pura conveniencia y comodidad. Por ejemplo los feministas que se creen lo que les interesa aún sabiendo que no es verdad, ya que lo tienen que defender con mentiras evidentes y con excusas. No. No comprendo esa forma de pensar.