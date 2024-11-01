edición general
Píldora roja y píldora azul | Significado, simbolismo, cultura incel y Matrix

La píldora roja funciona de forma similar en la llamada "manosfera". En general, la "manosfera" se refiere a una vasta red de sitios web y blogs frecuentados por grupos misóginos en línea, incluidos activistas por los derechos de los hombres (MRA), artistas del ligue (PUA), hombres que siguen su propio camino (MGTOW) e incels. Muchos de estos grupos consideran que tomar la píldora roja es un principio clave de sus viajes y un punto de partida necesario para estas diversas ideologías de derechas

Torrezzno
Yo creo que esto tiene mas de leyenda urbana que de realidad. Sale en la serie de netflix Adolescence
strike5000
Misoginia: Depende de si es un sentimiento (algo propio y personal que no se traduce en acciones contra la mujer) o de un estilo de vida que perjudica a otros. Cada uno odia lo que quiere y a quién quiere.

Incel: Lo mismo que antes. Se puede ser un virgen resentido sin problemas, siempre y cuando no se traduzca en acciones o discursos públicos contra las mujeres que puedan incitar a la violencia. Si tú quieres vivir toda la vida amargado culpando al otro sexo es tu problema.…   » ver todo el comentario
tromperri
Yo hubiese pillado las dos pastillas y para adentro sin pensarlo… a ver qué pasa.

Sobre el royo este de los incels y machitos con ínfulas decir que si las mujeres repudian a ciertos tipos de hombres es porque no son idiotas.
ombresaco
#1 ... y cuando el genio te ofrece 3 deseos, como 3er deseo "infinitos deseos" ;)
ronko
#3 Vale niño malo, pero no más rebaaajas : www.youtube.com/watch?v=YZndVS05dmg
MacMagic
Vaya fumada de artículo mezclando todo cual coctelera.
higlewit
Yo, siempre roja.

La verdad tiene algo especial que nada más tiene.

No entiendo a los de la azul, que se quedan en Matrix por pura conveniencia y comodidad. Por ejemplo los feministas que se creen lo que les interesa aún sabiendo que no es verdad, ya que lo tienen que defender con mentiras evidentes y con excusas. No. No comprendo esa forma de pensar.
menéame