Acaba de aprender a volar un pigargo castellanoleonés, un tipo de águila extinta en el siglo XIX. Lo que no está claro es que sean buenas noticias

Los cielos de Castilla y León han dejado una imagen histórica, algo que no se veía desde hacía tiempo en nuestro país: una cría autóctona de pigargo sobrevolando el territorio. El ejemplar de esta ave rapaz nació en suelo español hace unos meses, a principios de mayo, y ya ha alzado el vuelo. Que una especie que se suponía extinta en la península Ibérica desde el siglo XIX logre recuperar terreno suele ser una noticia positiva, pero en el caso del pigargo llega empañada de algo más: polémica.

thoro #2 thoro
Hay 300.000 razones para conservarlo y solo una en contra. Según la noticia.
#1 Somozano
En Castilla y León somos conservadores
Punto
