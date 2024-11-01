Piezas sueltas: La piedra decorada del Picu Faéu, Parres

Esta pieza, encontrada en un asentamiento del Picu Faéu que debió ser un castro, es una desconocida y realmente no hay casi nada publicado sobre ella. La decoración con entrelazados es una seña de identidad del arte decorativo del noroeste peninsular. Está conectada con tradiciones artísticas de lugares como la meseta nororiental e incluso el mundo mediterráneo del sur peninsular de la Edad del Hierro, pero también con la fachada costera europea y los castros galaicos del atlántico.