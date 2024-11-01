Piden ayuda para encontrar a diez perros de caza desaparecidos en Lillo del Bierzo (León) antes de su decomiso  

Los hechos se remontan al pasado mes de marzo, cuando una denunciante alertó al SEPRONA de la existencia de una perrera en muy malas condiciones, con perros de diferentes razas utilizadas para la caza en pésima situación higiénico-sanitaria y de salud. Tras la inspección de las autoridades y la solicitud judicial de decomiso, todos los animales desaparecieron justo el día en que estaba prevista su retirada por parte de la Guardia Civil. Hasta la fecha, gracias a la colaboración vecinal, se ha podido recuperar a diez de los veinte perros...