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Piden ayuda para encontrar a diez perros de caza desaparecidos en Lillo del Bierzo (León) antes de su decomiso

Piden ayuda para encontrar a diez perros de caza desaparecidos en Lillo del Bierzo (León) antes de su decomiso  

Los hechos se remontan al pasado mes de marzo, cuando una denunciante alertó al SEPRONA de la existencia de una perrera en muy malas condiciones, con perros de diferentes razas utilizadas para la caza en pésima situación higiénico-sanitaria y de salud. Tras la inspección de las autoridades y la solicitud judicial de decomiso, todos los animales desaparecieron justo el día en que estaba prevista su retirada por parte de la Guardia Civil. Hasta la fecha, gracias a la colaboración vecinal, se ha podido recuperar a diez de los veinte perros...

| etiquetas: desaparecidos , perros de caza , perrera ilegal , lillo del bierzo , decomiso
8 2 0 K 64 Abuso_Animal
2 comentarios
8 2 0 K 64 Abuso_Animal
dunachio #1 dunachio *
Si los encuentran será con un tiro cada uno, porque esos que dicen que aman y cuidan la naturaleza y que sus perros son como su familia, los cazadores, son unos hdlgp, unos sanguinarios que se divierten matando y que no dudarán en matar a sus perros para evitar una multa. Son un cáncer a extirpar, un montón de mierda infecto.
La pena es que una de las balas dirigidas a esos animales no rebotase y le dejase seco en el suelo.
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#2 lamonjamellada
Es decir, además de un delito de maltrato se pitorrea de las autoridades. Y me apuesto un dedo sabiendo que no lo pierdo a qué de haber condena, cosas dudosa, será un puto chiste.
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