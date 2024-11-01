¡Pico y pala! Álava manda en intentos de ligar por internet

Navarra, País Vasco y Murcia son las comunidades autónomas en las que más tiempo se invierte en ligar por Internet. Y dentro de Euskadi, los alaveses arrasan. ¡Pico y pala! Otra cosa son los resultados. Cada ciudadano de Álava dedica, de media, un total de 12 horas y media al mes y eso les coloca en primera posición. ¡Casi triplica al segundo! TABLA DE TIEMPOS MEDIOS DE LIGAR: Álava: 12 horas y 30 minutos Navarra: 4 horas y 64 minutos Euskadi: 4 horas y 21 minutos Murcia: 4 horas y 16 minutos