Phison sobre NAND Flash: "Habrá una grave escasez por 10 años"

Justo ayer veíamos cómo OpenAI había firmado el mayor acuerdo de la historia de la DRAM con Samsung y SK Hynix reservando casi la mitad de la capacidad mundial de memoria. Hoy tenemos un nuevo aviso sobre la de escasez de memoria, solo que ahora va enfocado a la flash NAND. Pua Khein-Seng, director ejecutivo de Phison, aseguró recientemente que la falta de suministro, la escasez, no será un bache puntual, sino un problema que podría prolongarse hasta diez años. Una predicción mucho más ambiciosa que la de la mayoría de analistas, ...
Hay una capacidad de producción y una capacidad de crecimiento. La IA está pidiendo memoria por un tubo, es normal que suba el precio. Pero ojo, que hay cosas que pueden pasar:
- Una frenada en la IA (hace grandes cosas, pero no tantas como la gente cree) y de repente la demanda de congela.
- Una optimización que reduzca la demanda (menos probable, por lo general debería pasar lo contrario, se abarata y se demanda más)
Yo creo que va a pasar lo primero, pero dentro de un año o así.