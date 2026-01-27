edición general
Philip Glass retira nueva sinfonía del Kennedy Center tras la adquisición de la institución por Trump [Ing]

El renombrado compositor estadounidense Philip Glass se ha convertido en el último artista en romper sus vínculos con el Kennedy Center de Washington tras su adquisición por parte del presidente Donald Trump. «Tras una profunda reflexión, he decidido retirar mi Sinfonía n.º 15, "Lincoln", del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas», escribió Glass en las redes sociales. «La Sinfonía n.º 15 es un retrato de Abraham Lincoln, y los valores actuales del Centro Kennedy entran en conflicto directo con el mensaje de la sinfonía».

Vodker #3 Vodker
Ahora Philip Glass es más genio todavía.
JanSmite #1 JanSmite
Comunicado:

  media
JanSmite #2 JanSmite
Era el estreno de esa sinfonía, una premiere mundial……
#4 famufa
Estas son las cosas que más le joden al maizón, las que atacan al ego.
#5 pirat
#4 Solo le quedará la macarena para su salón de baile.
