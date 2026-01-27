Philip Glass retira nueva sinfonía del Kennedy Center tras la adquisición de la institución por Trump [Ing]

El renombrado compositor estadounidense Philip Glass se ha convertido en el último artista en romper sus vínculos con el Kennedy Center de Washington tras su adquisición por parte del presidente Donald Trump. «Tras una profunda reflexión, he decidido retirar mi Sinfonía n.º 15, "Lincoln", del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas», escribió Glass en las redes sociales. «La Sinfonía n.º 15 es un retrato de Abraham Lincoln, y los valores actuales del Centro Kennedy entran en conflicto directo con el mensaje de la sinfonía».