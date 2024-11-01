PharmaMar se dispara tras lograr el visto bueno de EEUU para su fármaco contra el cáncer de pulmón

PharmaMar vuela en Bolsa. Las acciones de la farmacéutica española se disparan más de un 7% en el arranque bursátil de este viernes, tras conocerse que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha aprobado la combinación de su fármaco Zepzelca (lurbinectedina) con atezolizumab (Tecentriq) como tratamiento de mantenimiento de primera línea para el cáncer de pulmón de células pequeñas en estadio avanzado.