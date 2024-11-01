edición general
El pez cebra puede curar su médula espinal mediante un sofisticado mecanismo

Un equipo de investigación de la Universidad de Colonia ha demostrado cómo los peces cebra pueden reconstruir sus vías nerviosas y restaurar su función locomotora después de una lesión de la médula espinal. Las células especializadas del tejido conectivo regulan la inflamación y previenen la formación de tejido cicatricial, lo que permite la regeneración de las fibras nerviosas. Los hallazgos podrían ofrecer un enfoque a largo plazo para el desarrollo de terapias también en humanos.

