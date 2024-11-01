edición general
Un petrolero se incendia en el estrecho de Ormuz tras un ataque con drones

La Guardia Revolucionaria de Irán informó que un buque cisterna estaba ardiendo en el estrecho de Ormuz tras ser alcanzado por dos drones, informaron el lunes las agencias de noticias iraníes.

