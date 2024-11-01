·
14
meneos
69
clics
Un petrolero se incendia en el estrecho de Ormuz tras un ataque con drones
La Guardia Revolucionaria de Irán informó que un buque cisterna estaba ardiendo en el estrecho de Ormuz tras ser alcanzado por dos drones, informaron el lunes las agencias de noticias iraníes.
ormuz
irán
actualidad
actualidad
#1
ansiet
Estrecho de Ormuz = Mar negro
Negro de mierda
#2
VFR
ecologistas en acción
Negro de mierda