edición general
10 meneos
20 clics

Un petrolero con bandera estadounidense fue alcanzado por proyectiles desconocidos en el puerto de Bahréin, según fuente [EN]

El petrolero de productos con bandera estadounidense Stena Imperative fue alcanzado por dos proyectiles desconocidos en el puerto de Bahréin la madrugada del lunes, lo que provocó un incendio a bordo, que fue extinguido, dijeron dos fuentes de seguridad marítima. El barco fue impactado a las 02.57 GMT y permanece en el puerto, añadió la empresa británica de gestión de riesgos marítimos Vanguard

| etiquetas: iran , eeuu , petroleros
9 1 0 K 118 actualidad
3 comentarios
9 1 0 K 118 actualidad
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Bueno, serán desconocidos pero los proyectiles tenían acento persa :troll:

Aunque visto los comunicados de hoy a lo mejor también fué fuego amigo :troll: :troll:
1 K 31
ochoceros #2 ochoceros
#1 Si los medios los califican de desconocidos, piensa mal y te quedarás corto.

Remember the Maine!
0 K 12
#3 sliana
#2 veo tu maine y subo el golfo de tonkin, las armas de destrucción masiva de Irak y los tatuajes de droga venezolanos
0 K 7

menéame