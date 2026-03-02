Un petrolero con bandera estadounidense fue alcanzado por proyectiles desconocidos en el puerto de Bahréin, según fuente [EN]

El petrolero de productos con bandera estadounidense Stena Imperative fue alcanzado por dos proyectiles desconocidos en el puerto de Bahréin la madrugada del lunes, lo que provocó un incendio a bordo, que fue extinguido, dijeron dos fuentes de seguridad marítima. El barco fue impactado a las 02.57 GMT y permanece en el puerto, añadió la empresa británica de gestión de riesgos marítimos Vanguard