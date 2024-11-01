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El petróleo resiste sobre los 100 dólares, pero los analistas temen que su precio suba más allá de los 200 si el 'grifo' de Ormuz sigue cerrado

El precio se sostenía por las reservas y los petroleros en ruta, pero estas dos soluciones se agotan ya. Krugman advierte: un barril por encima de los 200 dólares provocaría una recesión mundial.

| etiquetas: petróleo , ormuz , guerra , iran
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4 comentarios
5 1 0 K 67 actualidad
WcPC #1 WcPC
Ese es el "mercado de futuros", está manipulado y nadie cree en él ya.
En el mercado real, el de los petroleros, los precios se han disparado.
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iIusion #2 iIusion
Hoy no, en dos semanas... Vivo en un constante déjá vu.
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Cometeunzullo #3 Cometeunzullo
A ver lo que aguanta la población mundial en salir a quemar las calles.
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Ripio #4 Ripio
#3 Lo que le echen.
Ya se tragan lo que sea con tal de no mover un dedo en la calle.
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menéame