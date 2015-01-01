Petro respalda a Venezuela ante una orden de EEUU sobre el uso de la fuerza militar contra los cárteles

El presidente de Colombia, Petro: "Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad. Libertad o muerte, gritó (Simón) Bolivar, y el pueblo se sublevó", ha señalado en su cuenta de la red social X, en un mensaje en el que ha defendido que "Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia".