Petro anuncia un llamamiento a voluntarios colombianos para luchar en Gaza

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado la apertura de una lista de voluntarios colombianos para luchar en Gaza y ha instado ante la Asamblea General de la ONU a los demás países del mundo a hacer lo mismo. "Hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina", ha sostenido el mandatario colombiano.

Mltfrtk #3 Mltfrtk *
Todo mi respeto hacia Petro y a este llamamiento a la ONU.
estemenda #6 estemenda
"Unámonos y seremos el ejército más poderoso del mundo y la democracia será y cesará el genocidio y podrá haber libertad en el mundo que una humanidad no es posible sino todas las personas que le entregan a personas son libres ningún esclavo ningún hombre o mujer bajo tiranía"
¿Eso no está escrito como el culo? :-S
Pacman #7 Pacman
No, si veras...

Todo el mundo esperando la wwiii en Ucrania y va a resultar que la lían los elegidos de Jeovah

A ver, que como están las cosas pues no me extrañaria nada, pero no deja de ser curioso y los polacos pueden estar tranquilos esta vez.
pablicius #9 pablicius
Que predique con el ejemplo y vaya él el primero.
titular alternativo petro legaliza la eutanasia
Rodrygo_Goes #2 Rodrygo_Goes
ahí codo a codo con hamás
#4 txelin *
#2 ahi, codo a codo con los genocidas, como buen madridista de extrema derecha, lo importante es ganar ¿verdad? Si para ello hay que aniquilar un par de millones de personas, que se le va a hacer ¿no?
Rodrygo_Goes #8 Rodrygo_Goes *
#4 #5 en dos años han muerto, según hamás un 2% de la población, si el sitio de Sarajevo no fué genocidio, esto tampoco. Son crímenes de guerra y de lesa humanidad por cierto, que tienen la mima pena. Pero que no se quiere utilizar, porque a la izquierda se la suda insultar a la memoria de millones de muertos. Pero el nazi soy yo,

Holocausto: 66% de los judíos europeos en 4 años.

Ruanda: 70-80% de los tutsis en 100 días.

Camboya: 20-25% de la población en 4 años.

Holodomor: 10-15% de los ucranianos en 1 año.
SeñorMarron #5 SeñorMarron
#2 si es para detener a los nazis mataniños como si es con el mismísimo Satanás
