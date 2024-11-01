Petro anuncia un llamamiento a voluntarios colombianos para luchar en Gaza

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado la apertura de una lista de voluntarios colombianos para luchar en Gaza y ha instado ante la Asamblea General de la ONU a los demás países del mundo a hacer lo mismo. "Hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina", ha sostenido el mandatario colombiano.