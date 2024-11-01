Petro anuncia un llamamiento a voluntarios colombianos para luchar en Gaza

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado la apertura de una lista de voluntarios colombianos para luchar en Gaza y ha instado ante la Asamblea General de la ONU a los demás países del mundo a hacer lo mismo. "Hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina", ha sostenido el mandatario colombiano.
| etiquetas: petro , voluntarios , colombia , liberar , gaza
¿Eso no está escrito como el culo?
Todo el mundo esperando la wwiii en Ucrania y va a resultar que la lían los elegidos de Jeovah
A ver, que como están las cosas pues no me extrañaria nada, pero no deja de ser curioso y los polacos pueden estar tranquilos esta vez.
Holocausto: 66% de los judíos europeos en 4 años.
Ruanda: 70-80% de los tutsis en 100 días.
Camboya: 20-25% de la población en 4 años.
Holodomor: 10-15% de los ucranianos en 1 año.