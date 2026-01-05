·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14769
clics
El desarrollador de la app de Uber Eats tiene algo que contarte
8128
clics
Esta autocaravana de BYD tiene tres pisos y despliega una terraza en el techo en 5 segundos. Es 11.000 euros más barata que una California
8499
clics
Primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos
4573
clics
Trump viola la soberanía de los países como si fueran niñas
4894
clics
La guerra es un latrocinio
más votadas
581
Dinamarca considera a Estados Unidos como una potencial amenaza a su seguridad
502
"Intentarán acusarme de narcotraficante" - Hugo Chávez y los planes de EEUU contra Venezuela
425
Si te gustó lo de Venezuela, te encantará lo de Groenlandia
429
Trump exige a Delcy Rodríguez “acceso total al petróleo de Venezuela”
458
Suben a 80 los muertos tras incursión militar de EE. UU. en Venezuela
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
51
clics
Petro amenaza con volver a tomar las armas para defender la soberanía de su país de las amenazas de Trump
Petro amenaza este lunes con volver a tomar las armas para defender la soberanía de su país de las amenazas de Trump.
|
etiquetas
:
trump
,
petro
,
colombia
12
1
0
K
212
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
1
0
K
212
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
mecheroconluz
Ahora, avisar con defenderse es amenazar.
5
K
44
#2
Torrezzno
En 3 meses Petro en la Roca
1
K
39
#3
Cehona
En 3 meses van a detener hasta a los pingüinos.
0
K
15
#4
Dene
La confrontación directa contra los yankis no tiene futuro, pero hay 1000 formas de hacerles daño
0
K
12
#8
emmett_brown
Aquí el que ha AMENAZADO no es Petro precisamente. Asco de medios.
0
K
10
#9
KLKManin
Petro, calienta que sales.
0
K
7
#1
DobleCapital
En 3 meses elecciones y Petro a la calle.
0
K
7
#5
Antipalancas21
#1
Si no lo asesinan antes.
0
K
20
#6
DobleCapital
#5
No se presenta a las elecciones.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente