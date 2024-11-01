Pese al discurso de Milei se multiplican las multinacionales que abandonan la Argentina

La caída pronunciada que evidenció el consumo interno en el último tiempo, combinada con una suba de los costos operativos y las turbulencias a nivel internacional, siguen afectando la continuidad de las multinacionales en la Argentina. Existe una continuidad de lo ocurrido en 2025, momento en que Whirlpool, Nutrien, HSBC, ExxonMobil, Procter & Gamble y Mercedes abandonaron el país. En este inicio de 2026, Coinbase, el mayor exchange cripto de los Estados Unidos, y la petroquímica también estadounidense Sealed Air, continúan la tendencia.