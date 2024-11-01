edición general
Pese al discurso de Milei se multiplican las multinacionales que abandonan la Argentina

La caída pronunciada que evidenció el consumo interno en el último tiempo, combinada con una suba de los costos operativos y las turbulencias a nivel internacional, siguen afectando la continuidad de las multinacionales en la Argentina. Existe una continuidad de lo ocurrido en 2025, momento en que Whirlpool, Nutrien, HSBC, ExxonMobil, Procter & Gamble y Mercedes abandonaron el país. En este inicio de 2026, Coinbase, el mayor exchange cripto de los Estados Unidos, y la petroquímica también estadounidense Sealed Air, continúan la tendencia.

Spirito #1 Spirito
Un país gobernado por un zumbao amiguito de Abascal, Netanyahu y demás escoria fascista no genera seriedad alguna.
#2 omega7767
vaya, estas multinacionales no tienen ni idea de economía claramente.

Con lo bien que va el pais, que si la inflación, la subida de sueldos, el super empleo
comadrejo #3 comadrejo
#2 Todas cucas comunistas hijas de remil *utas. :troll:
#4 eugeniodl
Zurdas hijas de la gran p..., ¡ya vereís cuando se lo diga a mi primo el de zumotrump!
#6 Jacusse
Las multinacionales sí que saben!
#5 PerritaPiloto
Al capital le gusta el fascismo con representación en los parlamentos porque aprueban leyes turbicaputalistas, pero no les gustan en los gobiernos, porque solo quieren vengarse de los que estaban antes y ver el mundo arder.
