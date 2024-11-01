Perú en la encrucijada: Crisis política, tendencias económicas y violaciones de derechos humanos. ¿Qué sigue?

En seguimiento de nuestro evento de diciembre titulado «La precaria política peruana: la crisis se agrava», el Diálogo Interamericano organizó una mesa redonda sobre la actual crisis social y política de Perú. El retroceso democrático, la corrupción, la inestabilidad política, la desigualdad y la discriminación han plagado los asuntos peruanos durante años. Tras las palabras de bienvenida de la directora del Programa Peter D. Bell sobre el Estado de Derecho, Tamara Taraciuk Broner, en una conversación moderada por Gustau Alegret, los panelistas