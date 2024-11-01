Perú celebra elecciones en un nuevo sistema de poder a la medida de Keiko Fujimori

Perú celebra este fin de semana las elecciones para elegir a 60 senadores y 130 diputados y determinar quiénes serán los dos candidatos que pasarán a la segunda ronda de las elecciones presidenciales. Pese a ser un país presidencialista, desde hace una década rige un parlamentarismo de facto dominado por la bancada de Keiko Fujimori y sus grupos aliados. Salvo sorpresa, con la reinstauración de un Senado con poderes desmesurados, el control del fujimorismo será aún mayor debido a que pocas formaciones cuentan con una estructura de partido en un