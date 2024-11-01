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Perú celebra elecciones en un nuevo sistema de poder a la medida de Keiko Fujimori

Perú celebra elecciones en un nuevo sistema de poder a la medida de Keiko Fujimori

Perú celebra este fin de semana las elecciones para elegir a 60 senadores y 130 diputados y determinar quiénes serán los dos candidatos que pasarán a la segunda ronda de las elecciones presidenciales. Pese a ser un país presidencialista, desde hace una década rige un parlamentarismo de facto dominado por la bancada de Keiko Fujimori y sus grupos aliados. Salvo sorpresa, con la reinstauración de un Senado con poderes desmesurados, el control del fujimorismo será aún mayor debido a que pocas formaciones cuentan con una estructura de partido en un

| etiquetas: elecciones perú , keiko fujimori , fujimori
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2 comentarios
2 1 0 K 32 actualidad
Kasterot #1 Kasterot
Es increíble el pais, con apenas infraestructura, abandonado en su gran parte fuera de Lima (y en Lima).
Y ahí que siguen, votando a los mismos, votando a los que no hacen más que llenarse los bolsillos
1 K 24
Alfon_Dc #2 Alfon_Dc
#1
No es tan increíble, la gente no es tan subnormal, solo que esta tan engañada que vota en contra de sus intereses .
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menéame