Perú celebra elecciones en un nuevo sistema de poder a la medida de Keiko Fujimori

Perú celebra este fin de semana las elecciones para elegir a 60 senadores y 130 diputados y determinar quiénes serán los dos candidatos que pasarán a la segunda ronda de las elecciones presidenciales. Pese a ser un país presidencialista, desde hace una década rige un parlamentarismo de facto dominado por la bancada de Keiko Fujimori y sus grupos aliados. Salvo sorpresa, con la reinstauración de un Senado con poderes desmesurados, el control del fujimorismo será aún mayor debido a que pocas formaciones cuentan con una estructura de partido en un
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Y ahí que siguen, votando a los mismos, votando a los que no hacen más que llenarse los bolsillos
No es tan increíble, la gente no es tan subnormal, solo que esta tan engañada que vota en contra de sus intereses .