Una persona sin visión de negocio se compra un piso para vivir en él

Llevando a cabo una nefasta inversión, una persona sin visión de negocio se ha comprado un piso para vivir en él en lugar de pensar en alquilarlo por días a turistas. Gervasio Múñiz, de 37 años, ha adquirido esta vivienda en el centro de Madrid y, después, contra todo pronóstico y desafiando a la lógica, ha empezado a usarlo él mismo, mudando allí todas sus pertenencias. «Se habrá vuelto comunista», señala con pasmo su entorno.
| etiquetas: vivienda , mercado inmobiliario , economía , especulación