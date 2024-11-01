edición general
Una persona sin visión de negocio se compra un piso para vivir en él

Llevando a cabo una nefasta inversión, una persona sin visión de negocio se ha comprado un piso para vivir en él en lugar de pensar en alquilarlo por días a turistas. Gervasio Múñiz, de 37 años, ha adquirido esta vivienda en el centro de Madrid y, después, contra todo pronóstico y desafiando a la lógica, ha empezado a usarlo él mismo, mudando allí todas sus pertenencias. «Se habrá vuelto comunista», señala con pasmo su entorno.

Thornton #3 Thornton
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que un trabajador se compre un bocadillo para comérselo? ¡Hasta ahí podíamos llegar!
#1 Chuache_cientifico
Curiosamente este tema ya era un pequeño relato en tono humorístico en La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza, que describe algo parecido con un siglo de antelación.
#4 pensacola
El día que gobierne la izquierda se les va a acabar el cuento...
sat #2 sat
Menudo paria. Mira que no ser una garrapata de la sociedad.
#5 CrudaVerdad
No es sólo falta de visión, es que atenta contra la identidad cultural, los valores y buenas costumbres de la gente de bien.:troll:
buronix #6 buronix
Claro, la vivienda es un bien de mercado, pero a algunos les puede dar por querer vivir en ella.
