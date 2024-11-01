Persecución suicida junto a las Cíes  

Un barco arrastrero de Bueu se ha convertido por méritos propios en protagonista de las redes sociales tras haber sido grabado persiguiendo de manera notablemente arriesgada a la embarcación Walrus, de la ONG para la conservación de la fauna marina Sea Shepherd. Sucedió el pasado viernes, a unas 20 millas de las Islas Cíes, según ha explicado Thomas Le Coz, uno de los cinco tripulantes que iban a bordo del Walrus. Querían comprobar si en las redes del arrastrero aparecían delfines, como ya sucedió el pasado marzo. «Al arrastrero no le gustó...