Perros de asador giratorio [Eng]  

Una mujer está sentada junto al fuego atendiendo el asador, pero el verdadero trabajo lo realiza un pequeño perro que corre furioso dentro de una pequeña rueda de hámster que cuelga del techo. Es el perro asador giratorio, una raza de perro de patas cortas y cuerpo largo, con cabeza pesada y orejas caídas. El famoso zoólogo Carl Linnaeus los llamó Canis vertigus, que en latín significa "perro mareado", porque los perros giraban constantemente. Los perros de asado a menudo trabajaban en parejas para relevarse mutuamente a intervalos regulares.