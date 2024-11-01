edición general
3 meneos
16 clics

Perro ladrador, poco mordedor

Se dice cuando quienes amenazan y se muestran coléricos no son los más peligrosos, pues hacen poco o sólo bravatas.

| etiquetas: refranes , castellanos , perro
2 1 1 K 34 cultura
sin comentarios
2 1 1 K 34 cultura

menéame