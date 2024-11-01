Los periodistas de Villarejo

Tras la condena al ex comisario de las cloacas hay que preguntarse si esto puede volver a pasar y cuál fue el papel del periodismo en la operativa criminal. En 2016, cuando Podemos estaba en su momento de máxima influencia, estas filtraciones sirvieron para construir un marco de "sospecha permanente" que condicionó el debate público durante años. Hoy la justicia llega tarde, con una condena mermada por las dilaciones y con indemnizaciones simbólicas. Pero, al menos, queda para la historia del periodismo español el nombre de los responsables...