Periodista libanés: "hablo de Alá en femenino para criticar el machismo de las instituciones religiosas" [EN]  

El dentista y periodista libanés Ziad Noujeim en la televisión privada del Líbano MTV: "Yo hablo de Alá en femenino porque me rebelo contra el machismo de las instituciones religiosas. ¿Por qué no hay una popa? ¿Por qué no hay una imana? El Vaticano está lleno de hombres, la Universidad Al-Azhar está llena de hombres, Qom está llena de hombres, el dalai lama es un hombre... Me gusta Jesús en muchas cosas, como lo de María Magdalena. Nos muestra como una mujer con una vida sexual muy ajetreada puede ser pura de corazón."