Lo despidieron tras seis años sin trabajar: así logró engañar a la empresa automatizando su trabajo

En su libro Productividad Feel Good, Ali Abdaal rescata este episodio para destacar una enseñanza clave: aunque no siempre se puede controlar qué tareas asigna un jefe o las políticas de una empresa, sí es posible tomar control del proceso. La historia de FiletOfFish1066 muestra que el poder no siempre reside en cambiar las reglas, sino en decidir cómo afrontarlas.

#3 sliana
le han pagado por la productividad que ha aportado. como lo haya hecho es un poco irrelevante, no?
si acaso, la empresa no ha sabido reconocer el talento que habria aumentado la productividad de toda la plantilla. ese tipo se merecia un ascenso.
Ovlak #4 Ovlak *
#3 La realidad es que muchos jefes, sobre todo en España, no pagan por lo que produces sino por el tiempo que les dedicas. La eficiencia se premia con más trabajo, que es el premio que posiblemente hubiera recibido este señor de no haber ocultado la herramienta que construyó.
ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos *
¡Referente!

Si hubiesen sabido el potencial que tenía su empleado ó lo innecesario que era ese puesto y le hubieran pagado 5 años por ocho meses de trabajo, se habrían ahorrado un año de salario y 5 años de altas, es el ejemplo perfecto de jefe incompetente, el empleado solo es un tipo que supo sacarle provecho.
#5 Pattarra
#1 Totalmente de acuerdo. He pensado lo mismo sobre el jefe incompetente.
botafoch #2 botafoch
La culpa, del informático
