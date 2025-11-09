Lo despidieron tras seis años sin trabajar: así logró engañar a la empresa automatizando su trabajo

En su libro Productividad Feel Good, Ali Abdaal rescata este episodio para destacar una enseñanza clave: aunque no siempre se puede controlar qué tareas asigna un jefe o las políticas de una empresa, sí es posible tomar control del proceso. La historia de FiletOfFish1066 muestra que el poder no siempre reside en cambiar las reglas, sino en decidir cómo afrontarlas.
si acaso, la empresa no ha sabido reconocer el talento que habria aumentado la productividad de toda la plantilla. ese tipo se merecia un ascenso.
Si hubiesen sabido el potencial que tenía su empleado ó lo innecesario que era ese puesto y le hubieran pagado 5 años por ocho meses de trabajo, se habrían ahorrado un año de salario y 5 años de altas, es el ejemplo perfecto de jefe incompetente, el empleado solo es un tipo que supo sacarle provecho.