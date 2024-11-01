Periodista de guerra lo cuenta todo sobre Maduro, Venezuela y EEUU | #NoObstante 4x18  

En este episodio de No Obstante, Ayme Roman conversa con Néstor Prieto, periodista y politólogo especializado en conflictos internacionales, que hace sólo unos meses fue secuestrado y torturado por el ejército israelí mientras formaba parte de la Flotilla Global Sumud, y acaba de regresar de Venezuela. La entrevista recorre la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela del pasado 3 de enero: los bombardeos, la captura de Nicolás Maduro y la declaración pública de Donald Trump anunciando la reapertura del negocio petrolero.