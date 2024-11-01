Un periodista de la ejecutiva de Mazón tendrá que pagar 4.000 euros por publicar bulos contra un docente

Un periodista de 'esdiario', así como la empresa editora del digital, deberán pagar una indemnización conjunta y solidaria de 4.000 euros, además de las costas, a un docente al que se acusó en falso (y sin contrastar la supuesta información) de haberse saltado el turno de vacunación contra la Covid-19, siendo dirigente de Compromís en la Pobla de Vallbona, lo cual también era incierto. La sentencia de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Valencia ya es firme.