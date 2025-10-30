Un periodista de Diario de Navarra caza a Vito Quiles grabando un vídeo en la puerta del periódico en Pamplona

Cuestionado por el periodista de Diario de Navarra, y evidenciando un desconocimiento absoluto de la historia de este medio y su rotunda oposición al terrorismo etarra, Quiles ha negado que venga a provocar y ha afirmado que: “son vuestros amigos los terroristas” los que le han impedido entrar a Navarra. Acto seguido, y a escasos cinco metros del lugar donde ETA acribilló a tiros al exdirector José Javier Uranga, tras asegurar que el periodista que le interpelaba es “cómplice de los terroristas callejeros”, se han montado en un coche y ...