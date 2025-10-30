edición general
Un periodista de Diario de Navarra caza a Vito Quiles grabando un vídeo en la puerta del periódico en Pamplona

Cuestionado por el periodista de Diario de Navarra, y evidenciando un desconocimiento absoluto de la historia de este medio y su rotunda oposición al terrorismo etarra, Quiles ha negado que venga a provocar y ha afirmado que: “son vuestros amigos los terroristas” los que le han impedido entrar a Navarra. Acto seguido, y a escasos cinco metros del lugar donde ETA acribilló a tiros al exdirector José Javier Uranga, tras asegurar que el periodista que le interpelaba es “cómplice de los terroristas callejeros”, se han montado en un coche y ...

Antipalancas21
Quiles es una mierda muy grande y hablar de el es darle publicidad gratis.
ElRelojero
Habría que empezar a llamarle Vitor Zoppellari, creo que eso le jodería más que cualquier otra cosa.
aupaatu
Y porque es noticia todo lo que hace un personajillo mediocre que busca que le saquen en los medios todos los días, aunque solo le interese a sus fans del insulto y el odio.
aupaatu
Irrelevante
#1 tromperri
Víctor Quiles es solo un montón de mierda.
Y el Diario de Navarra no debería manchar sus paginas nombrándolo.
Dejemos de hacer famosos a absolutos anormales sin el más mínimo valor intelectual, moral o social.
#3 intotheflow
#1 Pues siempre que sea para retratarlos, me parece correcto que se les mencione.
Creo que si no reciben contestación en ninguna parte, se valida su mensaje.
#5 Hoypuedeserungrandia
Vito Quiles esta todos los días montando un follón en diferentes lugares, con esto consigue su objetivo que es mantenerse en las noticias. Si todos colaboráramos, yo incluido, para dejar de darle publicidad gratuita, el idiota este se apagaba como una vela.
tul
#5 es un títere del poder así que tendrá cobertura mediática aunque nade le escuche
